10 сентября 2025, 09:47
Частный дом горел ночью в Костомукше
Пожарные карельского города боролись с огнем в одноэтажном здании
Фото МЧС по РК
Минувшей ночью в Костомукше произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Ленинградской поступил на пульт дежурного в 2:26. На место выехали семеро специалистов.
В результате пожара огнем повреждены бытовое помещение, санузел и кровля здания на общей площади 8 квадратных метров. Обстоятельства инцидента выясняются.
