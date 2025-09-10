Частный дом горел ночью в Костомукше

Минувшей ночью в Костомукше произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Ленинградской поступил на пульт дежурного в 2:26. На место выехали семеро специалистов.

В результате пожара огнем повреждены бытовое помещение, санузел и кровля здания на общей площади 8 квадратных метров. Обстоятельства инцидента выясняются.

