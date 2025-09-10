Трактор сгорел в лесу в Карелии

Днем 9 сентября в Медвежьегорском районе в лесу загорелся трактор. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Сигнал о происшествии у деревни Великая Губа поступил на пульт дежурного в 14:44. На место ЧП выдвинулись пожарные из Медвежьегорска. Им удалось справиться с огнем в течение часа.

В результате инцидента транспортное средство было существенно повреждено огнем. Люди не пострадали. Причина случившегося устанавливается.

