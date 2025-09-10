10 сентября 2025, 08:14
Трактор сгорел в лесу в Карелии
Пожарные Медвежьегорского района тушили загоревшееся транспортное средство
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Днем 9 сентября в Медвежьегорском районе в лесу загорелся трактор. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
Сигнал о происшествии у деревни Великая Губа поступил на пульт дежурного в 14:44. На место ЧП выдвинулись пожарные из Медвежьегорска. Им удалось справиться с огнем в течение часа.
В результате инцидента транспортное средство было существенно повреждено огнем. Люди не пострадали. Причина случившегося устанавливается.
Напомним, серьезный пожар полыхал вечером 9 сентября в Пряжинском районе.