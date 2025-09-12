12 сентября 2025, 07:00
Центр Петрозаводска освободят от машин
Схему движения поменяют на время проведения форума в центре города
фото «Петрозаводск говорит»
Движение машин по площади Кирова в Петрозаводске на время ограничат. В конце сентября в городе проведут форум по камнеобработке, из-за чего будет изменена организация движения. В мэрии города пояснили, как долго водителям придется терпеть неудобства.
С восьми утра 20 сентября до девяти вечера 29 сентября площадь Кирова будет пешеходной зоной.
Водителей попросили быть внимательными.