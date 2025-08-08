Центр Петрозаводска обесточен

Утром в пятницу в карельской столице возникли проблемы с электроснабжением. На сетях произошла авария. Специалистам потребуется около двух часов, чтобы все исправить. С 10 утра обесточены несколько центральных проспектов.

Электричество, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, пропало на проспекте Карла Маркса, улице Кирова, проспекте Ленина, Неглинской набережной, переулке Озерный, улице Федосовой.