08 августа 2025, 10:34
Происшествия

Центр Петрозаводска обесточен

Аварию на городских сетях будут устранять несколько часов
чайник
фото freepik

Утром в пятницу в карельской столице возникли проблемы с электроснабжением. На сетях произошла авария. Специалистам потребуется около двух часов, чтобы все исправить. С 10 утра обесточены несколько центральных проспектов.

Электричество, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, пропало на проспекте Карла Маркса, улице Кирова, проспекте Ленина, Неглинской набережной, переулке Озерный, улице Федосовой. © «Петрозаводск говорит»

