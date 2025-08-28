Бывшего депутата арестовали по делу о похищении женщины

В Приморском крае арестован бывший депутат Заксобрания вместе с соучастниками.

Уголовное дело завели по статьям о похищении человека и хулиганстве. По информации ТАСС, в ночь на 3 августа у кафе в Находке произошла драка.

В ходе конфликта один мужчина получил телесные повреждения, ранил ножом одного из нападавших и уехал со своей женой. Злоумышленники не успокоились и устроили ДТП, стали избивать беглеца. Когда тому удалось скрыться, злоумышленники похитили его супругу. Злодеи удерживали ее в автомобиле, чтобы узнать, где ее муж. Но женщине также удалось сбежать.

Участников конфликта задержали, в домах провели обыски.