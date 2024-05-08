"Бросили все, забрали только детей..."

Текст: Алина Гапеева

«Все мы родом из детства», — сказал однажды Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца». И произнесенная им фраза миллионы раз интерпретирована в других книгах, стихах, песнях, потому что это правда. Чему научились в детстве, с тем и идем по жизни: радоваться, любить, дружить, восхищаться, наслаждаться жизнью… А если детство прошло под бомбежками? Если было голодно и холодно?

Эвакуация под свист бомб – самое сильное воспоминание о детстве жительницы поселка Матросы Светланы Николаевны Якуниной. Ей не было и трех лет, когда на барже ее с мамой и сестрами отправили в эвакуацию…

До войны семья тогда еще Светы Ермолаевой жила в Олонце. Папа Николай Тимофеевич Ермолаев – военнослужащий, партийный работник, мама Валентина Александровна – бухгалтер артели «Разнопром». Света росла с двумя старшими сестренками. Была у них няня, молодая девушка, еще один равноправный член семьи. Она помогала управляться по хозяйству и присматривать за малышами.

«Начало войны я совсем не помню, слишком маленькой была», — Светлана Николаевна старается найти предлог, чтобы избежать грустных воспоминаний. Эти дни въелись в ее кровь не столько по собственным впечатлениям, сколько по рассказам мамы. В сентябре сорок первого финские войска подступили к Олонцу, началась срочная эвакуация. Семьи партийных работников оказались в группе риска, поэтому их вывозили в первую очередь.

«Мы оставили все: дом, хозяйство. Самое ценное – швейную машинку — родители закопали в саду. Козу-кормилицу отдали соседке. Папа остался в городе выполнять свое партийное задание, а мама взяла детей, и мы поехали»,

— рассказывает моя собеседница.

Путь под бомбежкой

Женщины и дети расселись в грузовики. Три маленьких перепуганных девочки вместе с мамой, которая ждала четвертого ребенка, и няней отправились в неизвестность. Машины тронулись в направлении села Михайловское, но вскоре попали под бомбежку. Грузовики развернулись, уходя от бомб, и последовали в Петрозаводск. Там на баржах людей переправляли через Онежское озеро в Пудож.

«Мама в дороге родила брата. Нас стало четверо. Капитан устроил ее с новорожденным в собственной каюте, а мы с няней находились на палубе и всю дорогу ревели. Баржи с эвакуированными подвергались непрерывной бомбежке. Кругом — море народу, паника. Некоторые суда пошли ко дну», — на глаза Светланы Николаевны навернулись слезы.

Их баржа доплыла до берега. Многодетная семья проделала долгую дорогу через Медвежьегорск на Архангельск, прежде чем попасть на Урал. Поездам с эвакуированным населением приходилось долго стоять на полустанках, пропуская военные эшелоны.

«На каждой станции мама с чайником бегала за кипятком. Ехали долго», — говорит Светлана Николаевна.

Во время Великой Отечественной войны уральцы приняли невероятный поток беженцев со всей страны. Жители поселка Ольховка Челябинской области хорошо приняли эвакуированных из Карелии. Тыл жил голодно, но люди делились последним куском хлеба. Для детей было организовано горячее питание. Светлана Николаевна помнит, как ела гороховую кашу с растительным маслом, вкусно было, говорит. Но есть все равно хотелось, и дети собирали на полях мерзлую картошку.

Малышу помогли выжить лаборантки молокозавода, куда устроилась на работу мама. Они втайне передавали через забор для новорожденного молоко из пробирок, которое использовалось для анализов продукции. Это был большой риск — хищение социалистического имущества, но мама старалась сохранить детей.

Находясь далеко от дома, женщины пытались разузнать хоть что-нибудь о родной Карелии. Из уст в уста переходили печальные новости: половина Карелии, включая Петрозаводск, оккупирована финскими войсками... Валентина Александровна долгое время ничего не знала о судьбе супруга. Позже стало известно, что глава семьи ушел воевать в партизаны. Вместе с партизанским отрядом он прошагал от южных границ Карелии до северных районов. Лишь через два с лишним года семья узнала – он жив! В 1943 году его назначили главным механиком Сегежского авторемонтного завода. Только спустя год семья получила разрешение вернуться в Карелию, в Беломорск. После долгой разлуки дети смогли обнять отца, а жена – мужа.

Об этом времени Свелана Николаевна вспоминает как о благополучном.

«Мама умела хорошо шить. Ей часто заказывали одежду военнослужащие, за работу расплачивались хлебом. Также в Беломорске работали продуктовые пункты. В них было полно рыбы! В нашем рационе появились камбала и рыбий жир. Жить стало немного легче», — вспоминает она.

Одна коза, швейная машинка и куча детей

В Олонце, куда Ермолаевы вернулись после полного освобождения Карелии, их ждала радость: сохранились швейная машинка «Зингер», спешно зарытая в огороде перед эвакуацией, и коза Симка, оставленная соседке.

«Симка, как услышала мамин голос, радостно заблеяла – узнала хозяйку. Она у нас молочная была: четыре литра молока в день давала», — улыбнулась Светлана Николаевна.

После войны в семье появились на свет еще две девочки. В прошлом веке семья с шестью ребятишками (и больше) была нормой. Швейная машинка, коза да куча детей — вот и все богатство…

1945-й год. Новогодний праздник для детей

Пока родители были на работе, управляться по хозяйству приходилось детям. Старшие девочки рубили дрова, копали огород, ухаживали за коровой и гусями. Голодать не голодали, но и досыта дети никогда не ели.

Голод, холод и стресс военных и послевоенных лет пагубно сказались на здоровье Светланы.

«Из-за болезни мне часто приходилось пропускать школу. Оставаясь дома, я нянчила братишку и двух младших сестер»,

— показывает старую фотографию Светлана Николаевна.

Практически всем детям войны слишком рано пришлось учиться быть самостоятельными.

Николая Тимофеевича партия отправляла на работу в разные населенные пункты Карелии: Петрозаводск, Олонец, Ведлозеро, Шелтозеро, Матросы. Жена и шестеро детей каждый раз следовали за ним, не успев обжиться на новом месте: надо — значит, надо.

Неуемный характер

Война воспитала в маленькой девочке упорство, терпение и величайшее трудолюбие. Светлана окончила ведлозерскую школу на «отлично», поступила в лесной техникум в Петрозаводске. После его окончания приехала в Матросы, стала работать на матросском участке сплава леса на реке Шуе, потом трудилась в лесу десятником. Там она встретила свою любовь – простодушного и покладистого парня Володю Якунина, ставшего ей мужем.

«Мне к тому времени 24 года исполнилось. Вспоминаю, как мы с Володей в клуб ходили. Я надевала платье, оставшееся мне по наследству от старших сестер, и резиновые ботики, натянутые прямо на парусиновые туфли. Признаюсь, у меня на все времена года было одно тоненькое пальтишко. Достаточно было пришить к нему меховой воротник, как оно становилось зимним», — смеется женщина.

Лесопунктом в составе Шуйско-Виданского леспромхоза треста «Южкареллес» гордилась вся Карелия. Здесь Светлана Николаевна Якунина трудилась на протяжении 38 лет, 14 из них – мастером участка тарного цеха. За хорошую работу их с мужем не раз поощряли грамотами, благодарностями, значками победителей соцсоревнования, а однажды семейную пару наградили внеочередным правом приобретения автомобиля «Жигули». Якунины его купили и ездили на нем очень долго. Семья держала свое хозяйство: овечек, кур, поросят и гусей. Первыми помощниками отцу и матери были дети – сын и дочь.

Тридцать лет назад, в 1994 году, Светлана Николаевна вышла на пенсию. Но неуемный характер и воспитанное в детстве чувство ответственности не давали жить спокойно. Долгое время она бескорыстно исполняла обязанности председателя совета ветеранов, была депутатом районного совета, участвовала в самодеятельности, помогала пожилым, организовывала им поддержку и помощь.

Светлана Николаевна листает семейный альбом. На черно-белых фотокарточках – ее прошлое: детская боль, яркие эмоции, размышления о пройденных годах жизни. Она с гордостью рассказывает о сыне, дочери, внуке.

Пенсионерка живет в своем домике, построенном еще в 1962 году. Сын с семьей — в двух шагах от ее дома. К маме перебралась из Петрозаводска дочь Валентина. Сначала Валя пыталась уговорить свою маму переехать в большой город поближе к себе, где есть удобства, но оставила эту затею.

«Что я там буду делать? Я привыкла дышать деревенским воздухом, чистить дорожки от снега, дрова домой возить на санках и гулять вдоль речки... Еще меня радует то, что многие молодые семьи остаются жить в Матросах. Наш поселок цветет и развивается. Разве можно бросить то место, где ты счастлив?»

— каждый раз отказывалась Светлана Николаевна от предложения дочери.

Да и правда, в Матросах Светлана Николаевна живет уже 65 лет. Это место, где столько прожито, сделано, пережито, дает ей силы. Она и сейчас любит побаловать родных собственными пирогами, аромат которых чувствуется еще на подходе к дому.

В этом году Светлана Николаевна встретит День Победы семьдесят девятый раз. Вместе с детьми и внуками она отправится в Парк Победы, чтобы возложить цветы к мемориалу Памяти, повидать своих сверстников и немного взгрустнуть, вспоминая детство, время, которое научило работать, но не научило отдыхать, сидеть сложа руки. Пока есть хоть какие-то силы и здоровье, она будет угощать пирогами родных, поддерживать порядок в доме, заботиться о других и ценить мир... // Фото: Алина Гапеева, Светлана Якунина