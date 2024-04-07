Большинство сельских библиотек в Карелии находится в ужасном состоянии

Текст: Алина Гапеева

Протекающая крыша, вечный холод, обшарпанные стены и полы — приметы многих сельских «книжных храмов». Они не помнят никакого ремонта... Да что ремонта, в некоторых из этих культурных заведений даже туалета нет. Ну а святая святых — библиотечный фонд — обновляется в лучшем случае черепашьими темпами.

«Библиотека – это прошлый век. Кому они нужны? Сейчас все есть в интернете», — скажет продвинутая городская молодежь, которая давно (или никогда) не держала в руках бумажный фолиант. С радостью согласятся с ней некоторые чиновники, которым совершенно неинтересно думать о ком-то, кроме себя любимого. И промолчат равнодушные жители Карелии, просто потому что они на все махнули рукой... В конце концов, у них есть интернет.

Вперед в каменный век

А вот в деревне Койвусельга Пряжинского района интернета нет и не было, зато библиотека есть, правда, находится она сейчас в удручающем состоянии. Посмотришь — сарай сараем.

В одной половине покосившегося барака пустует клуб, в другой все еще как-то держится библиотека. В помещении холодно, потолок провис. Тусклый свет и обшарпанные стены только подчеркивают убогость культурного заведения.

От старости дымит единственная печь. В помещении поселился едкий запах, как в бане, которую топят по-черному... Но библиотека продолжает работать, несмотря на то что библиотекарь здесь трудится в нечеловеческих условиях всего на 0,4 ставки (по три часа четыре раза в неделю).

«Зимой плюсовых температур в помещении отродясь не было – кругом лед. Из двух печек топить можно только одну, у второй обвалилась труба. Пока печку топишь, уже надо домой идти. Помещение не успевает нагреться»,

— говорит библиотекарь Наталья Викторовна.

«Компьютера в библиотеке нет, — отвечает она на вопрос о техническом обеспечении. — Зачем он нужен, если в Койвусельге нет интернета? Кстати сказать, мобильная связь есть только в одном месте – на горке. Если захотите со мной связаться, то отправьте на мой мобильный эсэмэску, чтобы я вам перезвонила. Схожу на горку, свяжусь с вами. Мы так живем. Ничего не поделаешь».

Заметим, что различные официальные письма и отчеты библиотекарю приходится отправлять по старинке в бумажном виде или по телефону. Так что отправить отчет в условиях отсутствия связи, считай, великое достижение койвусельгской библиотеки в области информатизации.

И все же библиотека не пустует. Люди с удовольствием идут сюда, потому что она является единственным доступным информационным источником для сельских жителей. Койвусельгцы читают периодические издания, пользуется популярностью и художественная литература. Население Койвусельги не избаловано культурно-массовыми зрелищами и довольствуется тем, что организовано собственными силами.

В последнее время поселок заметно опустел. Начатая в 2014 году программа сноса ветхого и аварийного жилья лишь подхлестнула миграцию из деревни. Без того скудные ряды населения Койвусельги сократились почти вдвое. На круглогодичное проживание остается не больше пятидесяти человек.

Исходя из неутешительных прогнозов, можно предположить, что щедрых денежных вливаний на развитие библиотеки, да и поселка в целом, в Койвусельге не предвидится. Власти говорят: «Неперспективно».

Чувство огромного стыда испытываешь, когда смотришь на Койвусельгскую библиотеку XXI века, больше похожую на избу-читальню позапрошлого века. Стыдно за наших чиновников, которые, глядя в глаза немолодым людям, говорят, что они не нужны государству и чтобы ничего от него не ждали, а довольствовались тем, что есть. Стыдно за культуру, которая в Койвусельге представлена только разваливающейся библиотекой. Не стыдно только за Наталью Викторовну, пытающуюся разнообразить жизнь односельчан, за людей, которым нужна библиотека. Их, живущих здесь постоянно, около пятидесяти, и другого дома у них нет.

Грех жаловаться

Сельская библиотека в селе Вешкелица Суоярвского района разместилась под крышей Этнокультурного центра «Вешкелюс». В 2013 году в центре прошел ремонт. Здание заметно преобразилось: приведены в порядок зрительный зал и помещение для библиотеки. Комната для книг маленькая, но очень уютная. В культурном учреждении есть водопровод и канализация. Стоит уточнить, что для библиотек отдельных программ для ремонта помещений государством не придумано. Поддерживаются те, которые входят в состав культурно-досуговых учреждений, как в Вешкелице, школ или других объектов. Сегодня этноцентр «Вешкелюс» и библиотека являются лицом села, здесь проходят все значимые события.

Три месяца эта сельская библиотека не имела постоянного работника. В Вешкелицу раз в неделю приезжал специалист из Суоярви, что для местных жителей было не очень удобно. Поддержать культуру села вызвалась пенсионерка Альбина Федоровна Корнилова, которая уже два года снабжает вешкельцев книжками. Работает она всего на полставки. В свои 60 «с хвостиком» она полна идей и энергии.

— У нас есть детский сад, школа, работают любительские кружки. Мы проводим творческие встречи, книжные выставки, совместные мероприятия с этноцентром, — увлеченно перечисляет Альбина Федоровна. — Людям необходимы общение и чтение книг.

Заработная плата у библиотекаря на селе всегда была сущие копейки. Альбина Федоровна умудряется из этих малых денег купить призы для участников конкурсов, канцелярские товары или материал для мастер-классов.

— То есть вы покупаете все это на свою зарплату?

— Мне грех жаловаться. Другие библиотекари на четверть ставки трудятся, — говорит она.

Женщина призналась, что работы у нее в библиотеке непочатый край. Целый день приходится вертеться, как белке в колесе. Уложиться в отведенное рабочее время не получается, нередко приходится задерживаться на работе:

Работу наполовину сделать невозможно: нельзя провести полпраздника, сдать пол-отчета, и работать в полсилы тоже не получится.

Говорят, профессия библиотекаря в современном мире является невостребованной. Молодежь в нее не очень-то рвется... А с чего бы ей сюда стремиться? Ставки мизерные, зарплата соответствующая, так ее еще на библиотечные дела приходится тратить. Есть, конечно, второй вариант: ходить с протянутой рукой, но библиотекарям стыдно. Не хотят намекать, что культура у нас нищая... Государству же нисколько не стыдно сначала заставить людей работать на маленькую часть ставки и платить мизерную зарплату, потом не запланировать средства на «расходные материалы», и при этом постоянно требовать многочисленные развернутые отчеты о проделанной работе...

Книг много не бывает

Оксана Юрьевна Сидорова работает библиотекарем в Найстенъярвской сельской библиотеке, находящейся в здании школы.

«У нас с посещаемостью библиотеки — полный порядок. Есть интернет и ноутбук. Он не новый, работает не с такой скоростью, как хотелось бы, но свои функции выполняет», — говорит она.

Библиотека для жителей поселка — настоящая творческая территория. Сюда приходят не только за интересным чтивом, но и чтобы заняться творчеством. В библиотеке созданы клубы по интересам. Взрослые и дети занимаются рукоделием, рисованием, есть тут театральный кружок. Каждый месяц для читателей проходят разнообразные праздники, встречи, игры – не заскучаешь.

«Что касается библиотечного фонда, то хочется, чтобы он постоянно пополнялся новыми книгами и периодическими изданиями, особенно этого ждут дети и подростки. Литература для молодежи должна быть очень интересной, способной оторвать подростков от гаджетов», — утверждает Оксана Юрьевна.

Среди читателей найстенъярвской библиотеки немало и людей пенсионного возраста. Пожилые люди привыкли держать в руках бумажные книжки.

"К сожалению, книжный фонд пополняется медленно и не всегда интересной литературой. Например, из 10 поступивших новых книг популярными станут 2-3 издания, остальные будут пылиться на полке",

— замечают библиотекари.

Читатели сельских библиотек знают, что можно заказать и получить бесплатно книги из других библиотечных учреждений, и пользуются этим. Но поскольку в библиотечной организации нет автомобиля с водителем, библиотекарь сам должен позаботиться о доставке книжек сельским читателям. Известно, что не во всех населенных пунктах есть автобусное сообщение, вот и поезжай как хочешь, хоть на собаках, хоть на оленях или на такси.

«Книги я доставляю на личном транспорте. И еще помогает в обмене МФЦ (многофункциональный центр), с ними тоже можно передать и получить необходимые документы и книги»,

— нашла выход из положения Оксана.

Оксана, рассказывая о библиотеке, стыдливо упомянула про дореволюционные книжные стеллажи и облезлый пол, который красноречиво говорит о том, что его давно уже пора обновить.



«В 2025 году нашей библиотеке исполняется 75 лет, и, конечно же, хотелось бы, чтобы юбилейный год библиотека встретила с новым ремонтом, новыми стеллажами, новыми книгами. Поэтому в этом году мы подаем заявку на участие в конкурсе по созданию модельной библиотеки», — поделилась планами библиотекарь.

Шанс попасть в число счастливчиков небольшой, но Оксана хочет попытать счастья. Ведь читатели достойны комфортных условий.

Танцы с бубнами

В Министерство культуры РФ поступают сотни заявок, а «моделями» становятся всего сто с небольшим библиотек в год. Условия отбора усложнены чрезмерно. Для начала необходимо создать заявку для участия в конкурсе (она состоит из нескольких десятков документов с подписями и печатями руководителей). Нужно описать здание, в котором находится библиотека. Оно должно быть в хорошем состоянии и не требовать капитального ремонта. Потом разработать дизайн-проект, «мелочно» составить смету. У сельских библиотек и сельских администраций средств нет, получается, что сегодняшний библиотекарь должен быть дизайнером, строителем, инженером-сметчиком, проектировщиком, много еще кем.

Как рассказала библиотекарь Эссойльской сельской библиотеки, самое сложное — разработать концепцию: «В ней надо описать все, что будет получено в результате. Хорошо, если в штате 10-15 человек пишут концепцию. Да и то сомнительно, может ли библиотекарь самостоятельно определить, например, какой фирмы, с какими характеристиками компьютер подойдет для работы или какой потолок сделать и по какой цене. Конечно, можно информацию найти в интернете, но на это все уходит уйма времени, про которое потом никто не вспомнит. Да и не всегда получается попасть в число счастливчиков с первой попытки. Честно скажу, лучше бы над планом по посещаемости работали», — поделилась она.

Согласно национальному проекту «Культура», Минкультуры запланировало увеличить посещаемость общедоступных библиотек с 2019 года к 2030-му в три раза. Угнаться за этими показателями сельским библиотекам оказалось сложнее вдвойне: читатели массово переезжают в города, да и рождаемость в сельской глубинке не радует. К тому же вряд ли будут привлекать людей сельские оазисы культуры, где отсутствуют тепло и туалет...

Библиотекари отмечают, что сейчас в их сфере наблюдается крен в сторону развлекательных мероприятий: участие в фестивалях, Днях села, спортивных конкурсах. Гонка за показателями требует исполнять какие-то танцы с бубнами: петь, плясать, прыгать. Это совсем далеко от прямого предназначения библиотеки — нести людям книгу, в прямом и переносом смысле слова.

Знаете ли вы, что библиотеки появились за несколько веков до нашей эры? Уже тогда они были необходимы. Сейчас создается впечатление, что власти решили, что надобность в них отпала. В Карелии, например, за последние 12 лет исчезло около 150 городских и сельских библиотек. В настоящее время их насчитывается четыреста с небольшим, и только девять из них — библиотеки нового поколения, модернизированные в рамках проекта «Культура». Не густо на почти 500 тысяч населения, живущего на ста восьмидесяти с половиной тысячах квадратных километрах.

Власть, нужны ли тебе образованные, читающие люди? Нет ответа... //Фото: Мария Стафеева, Альбина Корнилова, Оксана Сидорова