Более трехсот мусорных площадок в Петрозаводске обработают от крыс

В Петрозаводске проходит кампания по дератизации. В ее рамках ООО «КарелДезСервис» обработает более 300 контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования. Обэтом сообщила городская администрация.

Дератизация включает два этапа. В первую неделю планируется истребление грызунов и тампонирование нор с использованием специальных препаратов. Спустя две недели контейнерные площадки обработают повторно.

Мэрия призывает присоединиться к кампании по дератизации управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения.

Администрация города напоминает, что выбрасывать твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок и на общественных территориях. Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.