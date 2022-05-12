Более пяти тысяч рублей стоит один летний день в санаториях Карелии

По данным портала Санатории-России.рф, в первую пятерку по Северо-Западу по доступности летнего отдыха вошли Вологодская, Новгородская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Там санатории вполне доступны – стоимость одного дня составляет от 3 тысяч до 3360 рублей. Для сравнения, в Карелии сутки обойдутся отдыхающему в 5340 рублей.

Что касается других регионов России, то стоимость санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 5630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до 6240 рублей в Кисловодске, в Сочи – столько же.

В крымских учреждениях возможно отдохнуть в среднем за 5310 рублей, а в Адыгее – за 4730 рублей. Дешевле всего обойдется отдых на Дальнем Востоке. Там рейтинг возглавляет Забайкальский край – 2980 рублей. Фото: pixabay.