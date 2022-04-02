Туристический кешбэк закончится досрочно

Продажи туров по России с кешбэком будут закрыты досрочно — в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Планировалось, что акция завершится 30 апреля. Однако востребованность туристического кешбэка выросла в два раза по сравнению с предыдущим периодом продаж.

Глава Ростуризма Зарина Догузова напомнила, что дополнительное окно продаж туров с кешбэком запускали как антикризисную меру. Ведомство направило на программу дополнительные деньги.

«Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось – в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть ещё целая неделя, чтобы это сделать»,

— сообщила Догузова.

Сообщается, что с 14 марта туры с кешбэком дополнительно приобрели 500 000 человек. С начала 2022 года программой воспользовались более 1,2 млн россиян — в пять раз больше, чем за такой же период 2021 года.

Догузова сообщила также, что продажа туров с кешбэком на осенне–зимний период состоится. Подробности и даты объявят дополнительно. // Фото: 12019 / Pixabay