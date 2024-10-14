Более половины опрошенных в соцсети никогда не прививаются от гриппа

В паблике «Карелия: есть мнение» в соцсети проводится опрос об отношении людей к прививке от гриппа.

На данный момент голосование показывает любопытный результат. 57 с половиной процента ответивших на опорос сообщили, что «никогда не прививаются». Несмотря на активную агитацию во всех СМИ и предупреждениях о росте заболеваемости.

Более 31 процента респондентов выбрали ответ «Обязательно вакцинируюсь каждый год», и еще около 10 процентов вакцинируются «от случая к случаю». Опрос продолжается. // Фото: Freepik