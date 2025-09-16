Более 1400 пар поженили за лето в Карелии

За лето в Карелии поженили более 1400 пар. Для большинства это был первый брак, рассказали в паблике администрации Питкярантского округа. Больше всего пар сыграли свадьбу в Петрозаводске.

Самой популярной датой для свадьбы оказалось 25 июля 2025 года. В этот день было зарегистрировано 60 союзов. В брак вступали молодые люди от 25 до 29 лет и девушки от 18 до 24.

