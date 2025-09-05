Родители выбирают необычные имена для детей

В Карелии родители дают детям необычные имена. Новорожденных называли Аврорами, Ильдарами, Ивами, Илясами, Елизарами и одного мальчика назвали Космосом.

О необычных именах рассказали в республиканском перинатальном центре.

«Родители новорожденных детей проявили фантазию и оригинальность, выбирая имена своим малышам. Имя Космос нам уже знакомо, второй раз таким именем назвали мальчика»,

- рассказали в медицинском учреждении.

Ранее мы рассказывали о популярной тенденции на редкие имена. Например, родители давали мальчикам имена Луна, Марс, Урал, Теодор, Спартак, Верь, Мир, Грант, а девочкам - Жасмин, Акулина, Доротея, Исидора, Матильда, Радослава, Юнона.