05 сентября 2025, 11:43
Общество

Родители выбирают необычные имена для детей

Ива, Аврора и Космос родились в Карелии. В списке необычных имен есть и другие
младенец
фото freepik

В Карелии родители дают детям необычные имена. Новорожденных называли Аврорами, Ильдарами, Ивами, Илясами, Елизарами и одного мальчика назвали Космосом.

О необычных именах рассказали в республиканском перинатальном центре.

«Родители новорожденных детей проявили фантазию и оригинальность, выбирая имена своим малышам. Имя Космос нам уже знакомо, второй раз таким именем назвали мальчика»,

- рассказали в медицинском учреждении.

Ранее мы рассказывали о популярной тенденции на редкие имена. Например, родители давали мальчикам имена Луна, Марс, Урал, Теодор, Спартак, Верь, Мир, Грант, а девочкам - Жасмин, Акулина, Доротея, Исидора, Матильда, Радослава, Юнона.

