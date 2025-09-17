17 сентября 2025, 12:12
Белорусской компании запретили летать на американских Boeing в Россию
США запретили авиакомпании «Белавиа» летать на американских самолетах в ряд стран
фото freepik
Перевозчику из Белоруссии запретили летать на американских самолетах в Россию. Запрет действует в отношении еще нескольких стран.
США запретили компании «Белавиа» полеты на американских Boeing в Иран, Северную Корею, Сирию, кубу и Россию, пишет «Лента» со ссылкой на ответ BIS Минторга США.
На восьми моделях Boeing белорусский авиаперевозчик может летать во все другие страны и внутри государства.
