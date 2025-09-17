Аэропорт Краснодара принял первый после трехлетнего перерыва рейс

В аэропорту Краснодара приземлился первый за три с половиной года самолет. Рейс прибыл сегодня утром из Москвы, сообщает РИА Новости.

Компания «Аэрофлот» выполнила рейс из московского аэропорта «Шереметьево». Самолет находился в воздухе около четырех часов. Отмечается, что почти все места в салоне были заняты.

Аэропорт столицы Кубани не принимал рейсы с конца февраля 2022 года. 11 сентября Минтранс объявил воздушную гавань открытой.

Ранее в мае 2024 года была возобновлена работа аэропорта Элисты, а в июле 2025 года открылся аэропорт Геленджика.

Ранее сообщалось о том, что Минтранс работает над открытием воздушных гаваней на юге страны.