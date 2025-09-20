Бастрыкин обратил внимание на аварийный дом в Петрозаводске

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась жительница Петрозаводска по вопросу нарушения прав собственников квартир в доме на улице Боровой. Мы рассказывали про этот дом 1933 года постройки.

Дом на Боровой уже давно находится в непригодном состоянии: кровля повреждена и протекает, деревянные конструкции прогнили и деформировались, в зимний период коммуникации промерзают, из-за чего водоснабжение осуществляется с перебоями. В связи со значительным физическим износом в 2017 году строение признано аварийным. В рамках реализации соответствующей программы граждане, проживавшие в муниципальных квартирах дома, расселены, однако до настоящего времени благоустроенное жилье или компенсационные выплаты собственникам, вынужденным пребывать в небезопасных условиях, не предоставлены.

Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Теперь жильцы дома дошли и до следкома РФ. Началась проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелии Андрею Степанову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.