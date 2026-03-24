Автовладельцы смогут купить «красивые» госномера в России

В России хотят разрешить водителям самим выбирать номера для машин, сообщает «Российская газета».

В настоящее время подготовлен законопроект, который позволяет автовладельцам подбирать госномера из открытого перечня и резервировать их за собой. Предполагается, что владелец записывается на регистрацию через «Госуслуги», заполняет данные о себе и автомобиле, после чего в личном кабинете открывается список доступных комбинаций. Можно будет взять случайный номер бесплатно или заплатить и забрать «красивый».

Уточняется, что понравившийся номер привяжут к конкретной машине и её владельцу — без автомобиля и документов номер не получить.