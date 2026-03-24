24 марта 2026, 12:27
Опасную находку сделали сотрудники Дома творчества в Карелии
Змея приползла в Дом творчества в Сортавале
Фото: Госкомитет ОЖ и БН
Сегодня, 24 марта, сотрудники Дома творчества в Сортавале сообщили об опасной находке – змее, рассказали в республиканском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
На место происшествия выехали сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда. «Находку» поймали и выпустили в лес.
