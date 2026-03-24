Заведение общепита кормило людей странными продуктами в Петрозаводске

Специалисты Россельхознадзора привлекли к административной ответственности индивидуального предпринимателя из Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке павильона общепита, работающего в карельской столице, в морозильной камере была обнаружена животноводческая продукция неизвестного происхождения без маркировки. Ее арестовали. Также в холодильнике не было термометра для учета температуры. Помимо прочего, предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, используемую при приготовлении блюд. Таким образом, безопасность питания в этом заведении ставилась под угрозу.

В итоге коммерсанту выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Арестованную продукцию постановили уничтожить.

