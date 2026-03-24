Любящих сауны и бани мужчин направят на спермограмму

Мужчин, которые регулярно посещают бани или сауны, будут направлять на спермограмму в рамках диспансеризации, сообщает ТАСС.

Согласно новым методическим рекомендациям по диспансеризации, разработанным Минздравом страны, если пациент сообщает при анкетировании, что регулярно посещает бани, сауны или другие места с высокой температурой, то его отправят на спермограмму с последующей консультацией уролога.

Мера предусмотрена в рамках оценки рисков репродуктивного здоровья.