24 марта 2026, 13:03
Россиянам назвали запрещенные при простуде продукты
Врач посоветовала исключить во время болезни из рациона острые и жирные блюда
Врач Регина Вуколова рассказала, какие продукты нельзя употреблять при простуде. Она внесла в этот список острые и жирные блюда, орехи и холодные напитки, слова специалиста приводит РИА Новости.
«Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию»,
- сказала медик. По той же причине она не рекомендует употреблять горячие и острые блюда.
Вуколова посоветовала во время простуды есть теплую пищу, а также постоянно увлажнять горло теплой водой.
