Россиянам назвали запрещенные при простуде продукты

Врач Регина Вуколова рассказала, какие продукты нельзя употреблять при простуде. Она внесла в этот список острые и жирные блюда, орехи и холодные напитки, слова специалиста приводит РИА Новости.

«Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию»,

- сказала медик. По той же причине она не рекомендует употреблять горячие и острые блюда.

Вуколова посоветовала во время простуды есть теплую пищу, а также постоянно увлажнять горло теплой водой.

