Топливо начнут изготавливать из мусора по соседству с Карелией

Комплекс переработки ТКО заработал в Ленинградской области. На новом предприятии в Выборгском районе создано 1,2 тысячи рабочих мест.

Мусорный завод будет обрабатывать в год 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Из них 360 тысяч тонн направят на производство топлива и техногрунта, а 90 тысяч тонн ресурсов вернут в оборот, пишет газета «Известия».

Новое предприятие назвали значимым проектом для области. Комплекс «Островский» будет принимать и проводить переработку отходов из Санкт-Петербурга.

Задачу по переходу от накопления к глубокой переработке отходов поставил президент России, она отражена в национальном проекте «Экологическое благополучие». В Карелии пока никакого крупного мусорного завода нет, но почти каждый год горят мусорные полигоны.