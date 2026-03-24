В Карелии 12 классов закрыты из-за ОРВИ

С 16 по 22 марта в Карелии ОРВИ и грипп выявили у 5560 человек, коронавирус – у 23. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 23%, отмечают в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе была приостановлена деятельность 12 классов в семи школах (Петрозаводск и Сортавала, Кемский, Муезерский, Прионежский районы и округа), восьми групп в трех детских садах (Сортавальский, Кемский, Медвежьегорский районы и округа).

Специалисты при мониторинге выделили вирусы гриппа А, сезонный коронавирус, метапневмовирусы, РС-вирусы, COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что хронический стресс приводит к серьезным негативным последствиям для организма человека.