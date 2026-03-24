Житель Карелии добрался до телефона друга и обокрал его

В полицию Олонецкого района обратился местный житель, который рассказал, что с его банковского счета пропали 27 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

К преступлению оказался причастен 36-летний приятель заявителя. Мужчины вместе выпивали, и приятель получил доступ к телефону мужчины. Воспользовавшись этим, он перевел часть чужих денег своим друзьям. Одному он таким образом отдал долг, а у второго деньги потом забрал и потратил на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы.

