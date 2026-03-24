Женщина в Карелии подписала «петицию» и потеряла полмиллиона рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 67-летняя местная жительница, которая стала жертвой аферистов, придумавших новый предлог для обмана – подписание петиции, сообщили в республиканском МВД.

По данным источника, пенсионерка увидела в социальной сети «петицию» с предложением проголосовать за ремонт дома. Сделать это можно было в чат-боте в мессенджере, указав персональные сведения. С женщиной связались аферисты после того, как она проголосовала, и сообщили, что ее данными завладели мошенники. Чтобы избежать неприятностей жертве рекомендовали перевести деньги на новый счёт, что она и сделала. Ущерб составил полмиллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере.

«Новые мошеннические предлоги связаны с подписанием ненастоящих петиций. Требуя «подтвердить голос», аферисты выманивают личные сведения или коды из смс, а затем убеждают жертву, что она подозревается в пособничестве преступникам»,

- говорится в сообщении.

