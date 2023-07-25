Автомотофестиваль «Гирвас» снова пройдет в Карелии

«Гирвас. Возвращение» - так называется обновленный и полюбившийся фестиваль любителей гонок на внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах. И да, он возвращается и пройдет уже в ближайшую субботу, 29 июля, рядом с поселком Гирвас в Кондопожском районе.



Напомним, семейный фестиваль спорта и моторов «Гирвас» проходит в Карелии с 2008 года. Каждый раз организаторы придумывали новую тему. За 15 лет были «Русские сказки», «Пиратская вечеринка», «Индейцы против ковбоев», «Межгалактические гонки», «Назад в СССР», «Мифы Древнего Гирваса», «10 лет - полет нормальный», «Джип-Шапито». На этот раз организаторы предлагают вспомнить всё и сразу и объявили конкурс костюмов на все темы, которые были на фестивале за все годы.



В программе соревнования внедорожников, квадроциклов, мотоциклов, песчаный спринт, GPS-ориентирование, пешеходные этапы, выступление служебных собак. А еще ярмарка карельских производителей, полевая кухня, яркая развлекательная программа, мастер-классы, полевой ресторан, живая музыка. Детям тоже будет чем заняться. Мероприятие согласовано с властями, никакого ущерба для природы.



Итак: 29 июля, поселок Гирвас Кондопожского района (62.478631, 33.704543). Время проведения 11.00 – 19.00. Праздник состоится в любую погоду!



Для зрителей вход бесплатный! Все подробности в группе «Автофестиваль «Гирвас».

Возрастное ограничение 0+.

Фото: https://vk.com/autogirvas