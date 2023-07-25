25 июля 2023, 13:09
Общество

Автомотофестиваль «Гирвас» снова пройдет в Карелии

Семейное спортивно-развлекательное мероприятие состоится в ближайшую субботу (0+)

«Гирвас. Возвращение» -  так называется обновленный и полюбившийся фестиваль любителей гонок на внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах. И да, он возвращается и пройдет уже в ближайшую субботу, 29 июля, рядом с поселком Гирвас в Кондопожском районе.


Напомним, семейный фестиваль спорта и моторов «Гирвас» проходит в Карелии с 2008 года. Каждый раз организаторы придумывали новую тему. За 15 лет были «Русские сказки», «Пиратская вечеринка», «Индейцы против ковбоев», «Межгалактические гонки», «Назад в СССР», «Мифы Древнего Гирваса», «10 лет - полет нормальный», «Джип-Шапито».  На этот раз организаторы предлагают вспомнить всё и сразу и объявили  конкурс костюмов на все темы, которые были на фестивале за все годы. 

 


В программе соревнования внедорожников, квадроциклов, мотоциклов, песчаный спринт, GPS-ориентирование, пешеходные этапы, выступление служебных собак. А еще ярмарка карельских производителей, полевая кухня, яркая развлекательная программа, мастер-классы, полевой ресторан, живая музыка. Детям тоже будет чем заняться. Мероприятие согласовано с властями, никакого ущерба для природы.

 


Итак: 29 июля, поселок Гирвас Кондопожского района (62.478631, 33.704543). Время проведения 11.00 – 19.00. Праздник состоится в любую погоду!


Для зрителей вход бесплатный! Все подробности в группе «Автофестиваль «Гирвас».  

Возрастное ограничение 0+.

Фото: https://vk.com/autogirvas

 

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