Более 1 млрд рублей инвестировал в развитие Соломенский лесозавод

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на российский лесопромышленный комплекс карельское предприятие не отказывается от увеличения мощностей и модернизации производства.

Сегодня в группе компаний ООО «Соломенский лесозавод» работает более 500 человек. Основной вид выпускаемой продукции – пиломатериалы экспортного качества. Их за первое полугодие 2023 года завод произвел почти 100 тыс. куб. м. При этом с 2021 года значительно увеличилась доля более дорогих – строганных материалов.

В предыдущие годы завод ориентировался на западные рынки – страны Европы, Великобританию, США, но мы работали и в Юго-Восточной Азии – Японии, Китае, Корее, в странах Ближнего Востока, поэтому с введением санкций мы не стали снижать объемы продукции, а перераспределили их на те рынки, где раньше были представлены в меньшей степени. Первое время, конечно, серьёзно увеличилась стоимость логистики, но к 2023 году мы добились существенного снижения транспортных расходов за счёт выстраивания торговых коридоров по железным дорогам, частично восстановлены контейнерные перевозки водным транспортом. Продукция востребована и на внутреннем рынке – на него сегодня идет более 40 % производимых пиломатериалов. Ранее 96 % составлял экспорт,

– поделился генеральный директор ООО «Соломенский лесозавод» Андрей Пладов.

В настоящее время предприятие реализует инвестиционный проект по модернизации лесопильных мощностей с увеличением выпуска пиломатериалов на 30 % и строительство завода по производству топливных гранул с объемом 120 тыс. тонн в год. Проект включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Общий объем инвестиционных вложений составит более 2 млрд рублей. Будет создано не менее 38 новых высокопроизводительных рабочих мест. Руководитель предприятия отметил, что, на данный момент инвестиционный проект выполнен уже на 80 %.

Несмотря на все трудности, предприятие работает достаточно уверенно. При поддержке Правительства республики и Минпромторга России в прошлом году заводу компенсировали часть затрат по процентным ставкам и на приобретение нового оборудования. Приятным фактором является и востребованность продукции на внутреннем рынке – в стране развивается деревянное домостроение, а карельская древесина славится своим качеством,

– отметил Артур Парфенчиков.

Группа компаний продолжает работать по принципу безотходного производства – на предприятии запущена новая котельная, которая вырабатывает тепловую энергию для технологических нужд завода из отходов лесопиления – коры и опилок.