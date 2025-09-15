Автомобиль разбился сегодня на трассе «Кола» в Карелии

Сегодня в одиннадцатом часу утра в Беломорском округе на 799-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным ведомства, легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и столкнулся с деревом. На место были направлены спасатели, сотрудники ДПС и скорой помощи.

В результате аварии пострадали три человека, двое из них были госпитализированы в Беломорскую ЦРБ. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

