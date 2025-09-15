15 сентября 2025, 12:28
Мужчина и женщина на мотоцикле пострадали в ДТП в Петрозаводске
На Лесном проспекте в карельской столице водитель автомобиля спровоцировал ДТП
Фото ГАИ
Утром 13 сентября в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, водитель автомобиля Lada при перестроении не пропустил мотоцикл Suzuki. Мотоциклист не удержал равновесие и совершил опрокидывание транспортного средства.
В аварии пострадали 41-летний водитель мотоцикла и его 44-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали в аварии на Лососинском шоссе.