Мужчина и женщина на мотоцикле пострадали в ДТП в Петрозаводске

Утром 13 сентября в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, водитель автомобиля Lada при перестроении не пропустил мотоцикл Suzuki. Мотоциклист не удержал равновесие и совершил опрокидывание транспортного средства.

В аварии пострадали 41-летний водитель мотоцикла и его 44-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняются.

