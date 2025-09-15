15 сентября 2025, 12:28
Происшествия

Мужчина и женщина на мотоцикле пострадали в ДТП в Петрозаводске

На Лесном проспекте в карельской столице водитель автомобиля спровоцировал ДТП
Мотоцикл после аварии
Фото ГАИ

Утром 13 сентября в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, водитель автомобиля Lada при перестроении не пропустил мотоцикл Suzuki. Мотоциклист не удержал равновесие и совершил опрокидывание транспортного средства.

В аварии пострадали 41-летний водитель мотоцикла и его 44-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали в аварии на Лососинском шоссе.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
проспект лесной
ДТП
ГАИ
пострадавшие
новости петрозаводска