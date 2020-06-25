25 июня 2020, 07:33
Происшествия

Автомобиль «Лада Гранта» приземлился на крышу в карельском селе

Авария произошла накануне вечером в Видлице

Поездка для автомобиля «Лада Гранта» в Видлице Олонецкого района закончилась на газоне. Авария произошла на улице Десанта в районе дома №8.

24 июня в 16:35 пожарно-спасательное подразделение района привлекалось для ликвидации дорожного происшествия.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею, а также перевернули опрокинувшуюся машину.

Фото: группа «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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