Автомобиль «Лада Гранта» приземлился на крышу в карельском селе

Поездка для автомобиля «Лада Гранта» в Видлице Олонецкого района закончилась на газоне. Авария произошла на улице Десанта в районе дома №8.

24 июня в 16:35 пожарно-спасательное подразделение района привлекалось для ликвидации дорожного происшествия.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею, а также перевернули опрокинувшуюся машину.

Фото: группа «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»