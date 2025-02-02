Автоэксперт рассказал, как снизить затраты на топливо и обслуживание

Перед тем как начать снижать затраты на автомобиль, важно понять, на какой срок планируется его использование, отметил Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат». В интервью «Ленте.ру» он предложил несколько практичных рекомендаций для российских водителей по сокращению расходов на эксплуатацию автомобиля.

Матвеев пояснил, что если планируется краткосрочное использование автомобиля, то большие вложения в его обслуживание, такие как ремонт кузова или двигателя, окажутся нецелесообразными. В этом случае лучше использовать дешевые масла и фильтры. Однако, если автомобиль новый или не планируется его продажа в ближайшем будущем, экономия на обслуживании может привести к неприятным последствиям, таким как коррозия, если не следить за рыжиками.

Для снижения расходов на топливо он посоветовал водителям, если это возможно, переходить с 95-го на 92-й бензин. Также стоит изменить стиль вождения и оптимизировать маршруты, выбирая самые короткие пути и исключая ненужные поездки, которые можно заменить на прогулки или использование самокатов, велосипедов и общественного транспорта.

Еще один способ сэкономить — это объединиться с коллегами для совместных поездок. Вместо нескольких автомобилей можно использовать один, а также воспользоваться такси. Эксперт не рекомендует переводить бензиновый двигатель на газ, так как переоборудование окупится не раньше, чем через 20 тысяч километров.

Матвеев также отметил, что для хорошей экономии стоит использовать бонусы, акции и кешбэк от АЗС и банков, хотя эти возможности пока не пользуются широким спросом среди автомобилистов.

Что касается ремонта, то экономить нельзя на деталях, которые отвечают за безопасность, таких как тормоза, рулевое управление и подвеска. Важно также соблюдать рекомендации автопроизводителя по выбору масел и других расходных материалов. // фото: freepik.com