Автобусы отменят из-за перекрытого моста в Петрозаводске

14 ноября в Петрозаводске ограничат движение по наплавному мосту в Соломенном.

В Госавтоинспекции назвали конкретное время, когда мост будет закрыт для проезда – с 11:00 до 15:00. В этот период будут проводить технические работы. Это отразится на движении автобусов, которые ездят в Суйсарь, Пиньгубу, Лехнаволок. В «Карелавтотрансе» предупредили о возможной отмене рейсов. Пассажиров обещали держать в курсе.

«В связи с перекрытием в 11:00 движения по понтонному мосту в Соломенном возможны задержки отправления и прибытия, отмены рейсов на Заорзерском направлении, а также возможно направление автобусов будет осуществляться в объезд».