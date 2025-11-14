14 ноября 2025, 10:45
Автобусы отменят из-за перекрытого моста в Петрозаводске
Движение по мосту в Соломенном через Логмозерский пролив ограничат до 15 часов
фото «Петрозаводск говорит»
14 ноября в Петрозаводске ограничат движение по наплавному мосту в Соломенном.
В Госавтоинспекции назвали конкретное время, когда мост будет закрыт для проезда – с 11:00 до 15:00. В этот период будут проводить технические работы. Это отразится на движении автобусов, которые ездят в Суйсарь, Пиньгубу, Лехнаволок. В «Карелавтотрансе» предупредили о возможной отмене рейсов. Пассажиров обещали держать в курсе.
«В связи с перекрытием в 11:00 движения по понтонному мосту в Соломенном возможны задержки отправления и прибытия, отмены рейсов на Заорзерском направлении, а также возможно направление автобусов будет осуществляться в объезд».