Артур Парфенчиков дал старт четвертому образовательному форуму «Берег»

В Прионежском районе Карелии на базе отдыха «Айно» стартовал молодежный образовательный форум «Берег». Его проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Форум собрал студентов, молодых муниципальных служащих, наставников со всех муниципальных образований республики. В 2025 году в форуме также принимают участие представители Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

Открыл работу форума Глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что «Берег» неизменно пользуется популярностью среди активной, целеустремленной молодежи и открывает новые возможности для реализации передовых идей.

Мы можем гордиться победами карельской молодежи. У нас есть проекты, которые поддержали в Федеральном агентстве по делам молодежи, многие получат гранты по итогам этого форума на реализацию своих проектов. Особенно ценно, что «Берег» дает возможность объединяться, обсуждать, дискутировать - в этом один из главных смыслов форума,

– отметил руководитель региона.

Основной темой «Берега» - 2025 станет вовлечение молодежи в социально-полезную и общественную деятельность. В качестве спикеров выступят представители исполнительных органов Карели, в том числе – Премьер-министр Правительства республики Андрей Сергеев, заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике Роман Голубев. В число экспертов Форума также вошли заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин, секретарь Избирательной комиссии Карелии Григорий Футрик. Также Артур Парфенчиков поручил пригласить на форум участников региональной кадровой программы «Герои Карелии». Ветераны специальной военной операции поделятся с ребятами своим жизненным опытом и предложениями, которые помогут развивать социальную сферу жизни республики.

Традиционно в ходе форума состоится очный грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты с общим фондом 4 млн рублей. Его разделят между участниками для реализации наиболее актуальных социально-ориентированных проектов.

Завершит работу «Берега» стратегическая сессия по поиску возможных точек роста молодежной политики региона – ее проведут 17 сентября. По итогам прохождения образовательной программы участники форума получат сертификат о повышении квалификации или свидетельство участника.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия