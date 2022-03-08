Андрей Мазуровский: «Бюрократ – убийца детского туризма»

Текст: Андрей Мазуровский

Скоро лето. Традиционно на разных уровнях исполнительной и законодательной власти обсуждаются вопросы обеспечения летнего отдыха на 2022 год. Самое грустное, что никакой радости и надежды на позитивные изменения в решении этой проблемы не ожидаю. Дело в том, что уже несколько лет, как выразилась одна журналистка, в Карелии идет «зачистка» объектов детского отдыха. Если что и осталось от прошлого, это только школьные лагеря, и те в ограниченном количестве. Не стало в краю озер мест для детского отдыха. Финансовые средства на эти цели сокращаются. Появились другие приоритеты.

Андрей Мазуровский

Сейчас мы с ностальгией вспоминаем советские времена, когда вместе с пионервожатой всем классом ходили в походы, учились разжигать костры, приобретали навыки выживания, знакомились с природой, общались друг с другом и познавали азы дружбы. Счастливое было время, но романтика песен у костра с одноклассниками, похоже, навсегда ушла в прошлое.

И это страшная беда. Тенденция медленного уничтожения детского туризма, детского отдыха продолжается и граничит уже с преступлением.

Считаю, что дело не только и не столько в отсутствии достаточных финансовых средств на эти цели. Есть еще одна причина – бюрократия в самом отвратительном смысле этого слова. Да, именно бюрократия. Бюрократы являются убийцами детского туризма, детского отдыха, как, впрочем, и всего хорошего.

Каждый лишний человек в структуре власти порождает в геометрической прогрессии количество ненужных запретных актов. Чиновников становится все больше и больше, естественно, что каждому надо продемонстрировать, что он не зря получает зарплату. Выливается эта так называемая бурная деятельность не в созидании, а в порождении разных устанавливающих запретные меры инструкций и правил, многие из которых уже потеряли связь с реальностью. Особенно жесткими они становятся после каких-либо резонансных событий. Так, трагедия на Сямозере поставила жирный крест на детском спортивном туризме. Ни один здравомыслящий человек не будет отрицать, что риски следует просчитывать, предотвращать и стремиться к максимальной безопасности. Но разговор идет, повторюсь, о здравом смысле. Случилась авария с автобусом - всё, теперь вы практически не увидите детей, выезжающих на спортивные соревнования, олимпиады или в туристические поездки. Просто нет автобусов, соответствующим тем правилам, которые придумали чиновники.

Вот интересно: а тех, кто изобретает эти правила, проверяет кто-либо? Все ли с этими людьми нормально, может, их тоже надо серьезно обследовать в соответствии с самыми строгими инструкциями? Запреты, на мой взгляд, в нашей жизни, стали главным принципом работы бюрократов. И ничего, что после такой «деятельности» остается только пустыня и тишина, Да, у нас не принято наказывать за бездеятельность.

Может, следует изменить практику? Не запретить, а обустроить, изменить, сделать так, чтобы сохранилось, улучшилось и продолжало работать. И спросить за это по большому счету. Может, потом перестали бы придумывать правила, согласно которым детей в походе должен сопровождать обоз с медиками, поварами, кастрюлями, продуктами и огнетушителями.

Слава богу, что в нашем обществе еще остались редкие энтузиасты детского туризма, которые на свой страх и риск продолжают заниматься с детьми. Но не каждый может пройти семь кругов ада для того, чтобы получить на это разрешение. Я где-то читал, что для того, чтобы отправиться в пеший поход, надо оформить порядка 70 разрешительных документов, не считая кучи медицинских справок. А потом мы гадаем, почему наши граждане не отличаются законопослушанием. А по-другому просто не выжить. Как говорят, «законы для того и существуют, чтобы их не соблюдать». В последние годы стала обязательной проверка законопроектов на отсутствие антикоррупционных факторов, но сейчас нужна еще одна – проверка на вред для общества.

Разве стало лучше родителям, которые в летний период, уходя на работу, оставляют детей дома одних? Любая беда может приключиться с ребенком. Но ведь за это не чиновник будет отвечать.

Стало ли лучше детям? Нет! Сколько упущенных возможностей для развития и воспитания, которые непременно бы пригодились в жизни! Следует еще иметь в виду и особенности современной жизни, когда дети целыми днями торчат в гаджетах. Жизнь показала, что здесь их подстерегает порой еще большая опасность, чем поцарапанные руки или промоченные ноги.

В прежние времена в спортивных и трудовых лагерях с подростками из неблагополучных семей работало много талантливых педагогов, что позволяло уберечь их от беды. Конечно, какая-то часть детей из состоятельных семей отправляются на курорты и высокооплачиваемые лагеря по изучению иностранных языков, но это капля в море. Детям сегодня нельзя работать, убирать класс, сажать деревья, участвовать в субботниках. Караул, опасно! Главное, напомнить родителям, чтобы не забывали положить в школьные ранцы презервативы. Кстати, финансируемые Соросом проекты в свое время обязательно сопровождались их бесплатной раздачей. Это, конечно, не желательно, но можно.

Что-то не то в нашем королевстве! А кому же стало лучше? Только бюрократу, чиновнику. Он тычет пальчиком в очередной закон или инструкцию и твердит: «Низя!». Он защищен. Ничего не случится. Нет отдыхающих детей – нет проблем, все тихо. На мой взгляд, мы до конца не оценили эту потерю… // Фото: Vitolda Klein on Unsplash