Африканские священники проходят практику в Петрозаводске

Священники из Африки проходят в Епархии Петрозаводска и Карелии богослужебную практику после рукоположения. Африканские отцы рассказали о своем духовном пути, современной религиозной жизни на родине и планах на будущее.

Отец Савва из Малави стал православным недавно, в 2021 году В их многодетной семье не было разговоров о православной церкви: отец был протестантом, мама - католичкой. Будущий иерей Савва учился в католической семинарии, в которой обходили вопросы истории церкви. Друг по работе в университете рассказал о православии, и через год Савва решил стать православным. Преподавал в частной школе курс по Библии. Русские священнослужители сказали, что можно учиться на священника. Теперь, когда обучение закончено, отец Савва будет окормлять два прихода: в честь святителя Николая Мирликийского и святой блаженной Матроны Московской.

Отец Савва также рассказал о религиозной ситуации в Африке. Много протестантов-харизматов, проповедующих культ процветания, строго собирающих с прихожан десятину. Есть язычники, например, неоязыческая организация ARE (African traditional religion), которые молятся змею и учат, что, якобы, Христос это бог белых людей. Хотя Африка в целом отличается веротерпимостью, есть проблема в Нигерии, где мусульманские радикалы расстреливают христиан, крадут девочек, насильно обращают в ислам.

Отец Джон (Иоанн) из Замбии тоже был католиком, стал изучать историю христианства. Обнаружил, что православные первыми пришли в Африку. Окормляет посольский приход для русских в честь архангела Михаила и приход свв. равноапостольных Константина и Елены.

Отец Макариос (Макарий) из Кении рассказал, что в его стране есть мусульмане, но немного. Нет дискриминации против русских, видят любовь от русских. Прихожане добровольно жертвуют на храм, нет насильственных сборов. Есть приходское поле, дающее возможность устраивать совместные трапезы после службы.

Практика продолжится еще несколько дней. В эту субботу отцы из Африки служат Литургию в домовой церкви в Духовно-просветительском центре имени прп. Александра Свирского, вечером - всенощное бдение в Новой Вилге и там же Литургию в воскресенье. Все эти дни они также будут совершать различные требы по просьбе верующих.