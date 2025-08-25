33-летний житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции

Погибшего участника специальной военной операции в понедельник похоронили в Карелии. Прощание с рядовым Иваном Мушеноком прошло в Суоярвском округе.

25 августа в поселке Лоймола в последний путь проводили погибшего 10 августа бойца. Военнослужащему было 33 года.

«Рядовой контрактной службы, командир мотострелкового отделения, настоящий мужчина, защитник Отечества, патриот нашей страны, наш земляк, брат, друг, смелый, мужественный, надежный», - написала депутат карельского парламента Татьяна Тишкова.

Родным и близким выразили соболезнования в связи с гибелью бойца.