24-летний доброволец из Карелии погиб на СВО

7 ноября в Олонецком районе простились с погибшим участником специальной военной операции Романом Глухоевым.

«В зону проведения специальной военной операции Глухоев Роман Александрович отправился добровольцем. Считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг до самого конца»,

- рассказали в районной администрации.

Молодой человек погиб 20 октября при выполнении боевых задач на территории Харьковской области.

Похоронили участника специальной военной операции с воинскими почестями на кладбище в селе Видлица.

Родным и близким погибшего выразили соболезнования.