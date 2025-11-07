07 ноября 2025, 13:59
24-летний доброволец из Карелии погиб на СВО
Романа Глухоева проводили сегодня в последний путь в Олонецком районе
фото паблик Олонецкий район
7 ноября в Олонецком районе простились с погибшим участником специальной военной операции Романом Глухоевым.
«В зону проведения специальной военной операции Глухоев Роман Александрович отправился добровольцем. Считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг до самого конца»,
- рассказали в районной администрации.
Молодой человек погиб 20 октября при выполнении боевых задач на территории Харьковской области.
Похоронили участника специальной военной операции с воинскими почестями на кладбище в селе Видлица.
Родным и близким погибшего выразили соболезнования.