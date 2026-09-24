«120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-5 карт с онлайн-оформлением

Флагманский продукт банка сочетает льготный период до 120 дней и снятие наличных без комиссии

Фото: Банк Уралсиб

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб попала в список кредитных карт с бесплатным обслуживанием, оформлением онлайн и продолжительным льготным периодом. Подборку подготовил портал Банки.ру, изучив предложения российских банков по состоянию на 3 сентября 2026 года.

«120 дней на максимум» - флагмантский кредитный продукт Банка Уралсиб. Карта предоставляет льготный период кредитования длительностью до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятие мналичных без комиссии. Держателям также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Заказать карту можно онлайн с доставкой курьером, а можно оформить цифровую версию - ее выдают в день обращения сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — один из ведущих банков России, который обслуживает и частных, и корпоративных клиентов, предлагая им широкий набор банковских продуктов и услуг. Ключевые направления работы — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банк имеет рейтинги трех агентств: «А» (RU) от АКРА, «А+» от «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) и «ruА» от «Эксперт РА».

Региональная сеть банка охватывает 8 федеральных округов и 50 регионов. По данным на 1 сентября 2026 года она включает 188 точек продаж и 1090 банкоматов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. ERID 2SDnjc64dBH