28 февраля 2023, 21:31
Звезда сериала «СашаТаня» объяснил свой уход из проекта
Актер Алексей Гаврилов рассказал, что устал от своего героя, который принес ему популярность
Российский актер Алексей Гаврилов раскрыл причины своего ухода из сериала «СашаТаня». Слова артиста приводит Пятый канал.
В сериалах «Универ» и «СашаТаня» Гаврилов исполнял роль Гоши Рудковского. Эта роль принесла артисту популярность. Однако, как отметил актер, со временем он устал от своего героя.
По словам Гаврилова, его сериальный герой пропагандировал употребление алкоголя и праздный образ жизни. Звезда «Универа» отметил, что он несет ответственность за эту роль, так как его сценический образ стал примером для подражания среди молодежи. // Фото: unsplash.com