Звезда сериала «СашаТаня» объяснил свой уход из проекта

Российский актер Алексей Гаврилов раскрыл причины своего ухода из сериала «СашаТаня». Слова артиста приводит Пятый канал.

В сериалах «Универ» и «СашаТаня» Гаврилов исполнял роль Гоши Рудковского. Эта роль принесла артисту популярность. Однако, как отметил актер, со временем он устал от своего героя.

По словам Гаврилова, его сериальный герой пропагандировал употребление алкоголя и праздный образ жизни. Звезда «Универа» отметил, что он несет ответственность за эту роль, так как его сценический образ стал примером для подражания среди молодежи. // Фото: unsplash.com