Новые правила жарки шашлыков на даче вступают в силу в России

С 1 марта в России обновляются правила противопожарной безопасности, касающиеся дачников. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, ее слова приводит агентство «Прайм».

Так, необходимое расстояние от источника открытого огня (сюда относится и мангал) до построек на дачном участке сократили с 50 до 5 метров. Кроме того, сжигать мусор и остатки листвы можно будет на удалении в 7,5 метра от строений, если при этом используется жаропрочная емкость, в иных случаях необходимо отойти на 15 метров.

Отмечается, что правила пересмотрены в пользу граждан, поскольку на стандартном участке в шесть соток было практически невозможно выполнять предыдущие требования.

Кудерко отметила, что послабление правил не означает, что контроль за соблюдением противопожарных норм будет снижен. // Фото: unsplash.com