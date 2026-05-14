14 мая 2026, 06:30
Жителям Карелии стоит взять с собой зонт 14 мая
Прогноз погоды на сегодня, 14 мая
Изображение от Freepik
Сегодня, 14 мая, в Петрозаводске будет облачно. Днём кратковременный дождь, гроза. Ветер днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +16...+18°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно. Днём в большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, южный, днём по южным районам юго-западный, западный умеренный, днём при грозах порывистый. Температура воздуха днём +14...+19°С, местами до +23°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +18 °C.
В Кеми днём +13 °C.
В Кондопоге днём +19 °C.
В Медвежьегорске днём +20 °C.
В Олонце днём +16 °C.
В Пудоже днём +21 °C.
В Сегеже днём +20 °C.
В Сортавале днём +14 °C.
В Суоярви днём +16 °C.