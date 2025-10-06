Жителям Карелии расскажут о формировании пенсионных прав

Во вторник, 7 октября, отделение Социального фонда по Карелии проведет горячую линию по вопросам формирования пенсионных прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие смогут задать вопрос специалисту с 11 до 13 часов по телефону (88142) 79-59-14. Можно будет узнать о страховом стаже, о пенсионных коэффициентах, об отчислениях работодателей, о пенсионных накоплениях.

Получить консультацию по другим вопросам можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось о том, что Карелия теряет молодых жителей.