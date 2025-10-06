Карелия теряет молодых жителей

В Карелии становится меньше молодежи. Это следует из данных, представленных в Стратегии реализации молодежной политики республики до 2030 года.

По предварительной оценке Карелиястата, на 1 января 2025 года численность жителей республики в возрасте от 14 до 35 лет составляет 114 320 человек. Это 22,02% от общей численности населения Карелии.

С 1 января 2023 года по 1 января 2024 года доля молодежи в общей численности населения региона снизилась на 0,38%.

Если на 1 января 2023 года численность молодежи составляла 119 485 человек, в городах проживало 99 812 человек, в сельской местности – 19 673. То на 1 января 2024 года численность молодежи составляла 116 579 человек, в городах жило - 97 447 человек, в сельской местности - 19 132.

Чиновники отмечают, что сейчас сохраняются потоки внутренней миграции молодежи, существенный отток молодежи из сельской местности, в том числе за пределы Карелии. Это приводит к сокращению численности молодых людей в структуре населения муниципальных образований в республике, постепенному снижению социально-экономического и интеллектуально-творческого потенциала этих территорий.