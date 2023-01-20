Жителям Калевальского района негде купить лекарства

В Калевальском районе проживает шесть с половиной тысяч человек. Аптечных пунктов всего два: в самой Калевале и в поселке Боровой. Об этом сегодня на совещании правительства Карелии рассказала глава района Валентина Булавцева.

В ходе совещания глава Карелии поинтересовался – почему нет заявок от района на подключение к устойчивому интернету? Выяснилось, что в некоторых населенных пунктах надо сначала решить вопрос с устойчивым электричеством. Так, в деревне Войница стоит генератор, который работает только в дневное время, ночью электричества нет.

Артур Парфенчиков заявил, что сегодня главная задача – определиться с базовым северным аэропортом. Взлетные полосы должны быть, особенно для санитарных самолетов. Также нужно решать проблему с аварийным жильем: больше тысячи людей в Калевальском районе ждут расселения из домов, признанных аварийными после 2017 года. 31 многодетная семья стоит в очереди на получение участков под жилищное строительство. Также в списке на обеспечение жильем 25 сирот, 15 человек должны получить квартиры в этом году.

Из хороших новостей: дорога «Кола-Калевала-Лонка» включена в опорную сеть автомобильных дорог России, а это значит, что она будет отремонтирована за счет федеральных средств. Детский сад на 300 мест построят в Калевале в этом году. Глава района Булавцева заметила, что дорога к детскому саду в проектную документацию не вошла, а без нее добраться до нового дошкольного учреждения будет трудно. Компания, которая проектировала садик, готова спроектировать и дорогу - на это нужно около двух с половиной миллионов рублей. Республиканское правительство обещало помочь.

В то же время индекс промышленного производства Калевальского района вырос на 15 процентов. Два субъекта стали резидентами Арктической зоны. Строится база отдыха «Ранчо». В районе есть еще четыре площадки для развития туристического бизнеса. Действуют 15 фермерских хозяйств. В районе даже идет борьба за свободные земельные участки: предприниматели хотят развивать сельское хозяйство, претендуют на одни и те же земли, в ближайшее время состоится несколько аукционов.

Что касается школы в Луусалми, о чем так долго мечтают жители поселка и часто спрашивают у главы Карелии: пока строительство не планируется. Глава Карелии признался, что потратить такие деньги – а на стройку нужно более 500 миллионов рублей – республика не может себе позволить. // фото unsplash.com