Разваливающийся аварийный дом в Сортавале хотели расселять 10 лет

Признанный аварийным и подлежащий сносу дом городские власти Сортавалы собирались расселять в течение 10 лет. Этот срок сочли необоснованно долгим в прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Многоквартирный дом был построен еще в 1973 году и к настоящему времени предельно обветшал. Его физический износ составил 79 процентов, нет теплоизоляции, несущие конструкции в неработоспособном состоянии. Жить в таком доме попросту опасно.

Прокуратура города направила в суд иск о признании 10-летнего срока отселения жильцов незаконным. Администрацию городского поселения обязали установить более короткий срок. Чиновники должны назначить новые даты в течение 15 дней. // фото: pixabay.com