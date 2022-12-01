Жительница Карелии смастерила диадему и попала в Книгу рекордов

Жительница Карелии Ольга Андрейчук установила рекорд, изготовив самую высокую диадему в нашей стране. Чтобы смастерить украшение высотой 240 миллиметров у нее ушла неделя, пишет «64 параллель онлайн».

У диадемы металлическая основа собственного производства, она украшена стразами из чешского стекла. Девушка изготовила украшение специально, чтобы установить рекорд. Церемония награждения победителей, вошедших в Книгу рекордов России, состоялась в конце ноября в Москве.

Украшение ручной работы разыграли на благотворительном аукционе. Владелец крупной строительной компании приобрел диадему за один миллион рублей. Эти деньги помогут молодому человеку с инвалидностью из Пензы осуществить свою мечту – отправиться в Иерусалим. Молодой человек с детства прикован к инвалидному креслу, он получил три высших образования и мечтает стать священником.

Ольга Андрейчук родилась в Костомукше, несколько лет живет в Петрозаводске. Она создает украшения, особенно популярны диадемы. Их она мастерит для различных конкурсов красоты, премий, мероприятий. // фото «64 параллель онлайн»