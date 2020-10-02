Жительница Карелии представила на конкурс проект музея-ресторана

Ольга Белоногова, жительница Карелии, привезла на полуфинал национального конкурса «Мастера гостеприимства», проходящий в Салехарде, проект музея-ресторана, сообщает ИА REGNUM.

Ольга – собственник и директор концепта «ВКарелииЕсть!».

«В Карелии нет ни одного музея-ресторана. Мы уже 9 лет работаем в художественном направлении как арт-пространство. И только в этом году решили добавить гастрономический вектор».

— поясняет Ольга,

По словам автора идеи, в ее заведении клиенты получают одновременно «хлеб и зрелища», причем и то, и другое — самого лучшего качества.

«Концепт нашего музея-ресторана — мультивпечатления. Мы воздействуем на все шесть чувств нашего гостя, включая чувство прекрасного. И это уникально!»

— рассказывает Ольга о своем детище.

Музей-ресторан открылся 1 апреля 2020 г.

«Сейчас у нас уже есть опыт пяти месяцев работы, и очень интересно представить свой проект на суд экспертов, получить различные оценки, наметить новые пути развития»,

— говорит Ольга.

Автор убеждена, что такие конкурсы, как «Мастера гостеприимства», это возможность не только рассказать о себе, но и получить ценный опыт: «Мне очень важно развить навыки гостеприимства. Я занимаюсь таким бизнесом, который требует постоянного общения. И я думаю, что участие в конкурсе отлично прокачивает коммуникационные навыки. Чем больше мы развиваемся в этом направлении, тем лучше для наших гостей».

О конкурсе

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии гостеприимства. Это — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В Салехарде сейчас проходит полуфинал «Арктика»

«Петрозаводск говорит» ранее писал о супругах из Медвежьегорска Ольге и Александре Плехановых, участвующих в конкурсе.

