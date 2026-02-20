20 февраля 2026, 12:30
Жительница Карелии похитила деньги подруги и отправилась в колонию
В Беломорске вынесен приговор местной жительнице
В Беломорске вынесен приговор неоднократно судимой местной жительнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, в сентябре 2025 года горожанка пришла в гости к подруге. Завладев телефоном пострадавшей, она вошла в мобильный банк и перевела на свой счет 53 700 рублей.
Свою вину беломорчанка признала. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Женщину взяли под стражу в зале суда.
