Жительница Карелии похитила деньги подруги и отправилась в колонию

В Беломорске вынесен приговор неоднократно судимой местной жительнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в сентябре 2025 года горожанка пришла в гости к подруге. Завладев телефоном пострадавшей, она вошла в мобильный банк и перевела на свой счет 53 700 рублей.

Свою вину беломорчанка признала. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Женщину взяли под стражу в зале суда.

