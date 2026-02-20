20 февраля 2026, 12:44
Начинающий водитель разбил свой автомобиль в Петрозаводске
Молодой мужчина пострадал в аварии на набережной Варкауса
Фото ГАИ
Вечером 19 февраля в Петрозаводске начинающий водитель устроил ДТП на набережной Варкауса. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ГАИ, 25-летний водитель автомобиля Toyota выбрал неправильную скорость и врезался в стоящий автомобиль ГАЗ. Водитель Toyota получил травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
