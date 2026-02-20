Жителя Петербурга осудили за попытку дать взятку полицейским в Карелии

48-летний житель Санкт-Петербурга осужден в Карелии за угон и попытку дать взятку сотрудникам полиции, сообщили в республиканской объединенной пресс-службе судов.

По информации источника, в октябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, но был задержан сотрудниками полиции. Нарушитель, надеясь избежать наказания за свой противоправный поступок, решил дать взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику уголовного розыска, задержавшему его на месте преступления, но тот отказался. Тогда преступник предложил начальнику отделения уголовного розыска 200 тысяч рублей, но и в этот раз предложение петербуржца отклонили.

Костомукшский городской суд признал мужчину виновным в угоне автомобиля и попытке дать взятку должностному лицу в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 60 тысяч рублей, а в доход государства взыщут 300 тысяч рублей, которые мужчина предлагал в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу.